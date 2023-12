Oostende kondigde gisteren aan dat het met enkele partners 134 mijoen euro investeert in de restauratie van het iconische gebouw op de Zeedijk in Oostende. Over zes jaar moeten die werken af zijn. Daarbij zou ook Mu.ZEE verhuizen naar de Gaanderijen.

Maar Vooruit stelt zich vragen: “Er is zelfs nog geen begin van akkoord met Vlaanderen over de aangekondigde verhuizing van Mu.ZEE. Dat is nochtans een belangrijk onderdeel van de aangekondigde invulling van de Gaanderijen. Meer nog: Jambon heeft vorige week nog verklaard dat een verhuizing misschien wel praktisch niet mogelijk is.”