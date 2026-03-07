De lokale en federale politie en de dienst Vreemdelingenzaken waren vannacht weer massaal aanwezig, zeker na de voorbije nachten waarbij vluchtelingen en mensensmokkelaars zijn opgepakt.

Nu zijn twee groepen vluchtelingen opgepakt in De Panne, alles samen meer dan dertig mensen, zegt Christiaan Deridder op Radio2. “Met een warmtecamera vonden we opnieuw groepen transmigranten in de duinen. Ze waren wellicht aan het wachten om te worden opgepikt door een bootje.” Ook op zee zelf is een bootje met vluchtelingen opgemerkt.