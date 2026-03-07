De Panne

Meer dan der­tig vluch­te­lin­gen onder­schept aan West­kust: ston­den te wach­ten op bootje”

Voor onze kust zijn vannacht opnieuw meer dan dertig vluchtelingen onderschept, vooral aan de Westkust. Volgens VRTNWS is ook één mensensmokkelaar opgepakt.

De lokale en federale politie en de dienst Vreemdelingenzaken waren vannacht weer massaal aanwezig, zeker na de voorbije nachten waarbij vluchtelingen en mensensmokkelaars zijn opgepakt.

Nu zijn twee groepen vluchtelingen opgepakt in De Panne, alles samen meer dan dertig mensen, zegt Christiaan Deridder op Radio2. “Met een warmtecamera vonden we opnieuw groepen transmigranten in de duinen. Ze waren wellicht aan het wachten om te worden opgepikt door een bootje.” Ook op zee zelf is een bootje met vluchtelingen opgemerkt.

Gouverneur Decaluwé: "regering moet grens met Frankrijk sluiten tegen mensensmokkel"

Grens niet afgesloten

Ons land gaat voorlopig wel niét de Franse grens afsluiten, weet ook VRT. Dat was een vraag van gouverneur Carl Decaluwé, hij noemde de situatie in ons nieuws nog "onhoudbaar". Maar de Franse grens blijft dus open: minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin stuurt wel federale agenten naar de héle kustlijn, om de lokale politie te versterken.

Vermiste vrouw kortrijk
Lichaam van vermiste vrouw (35) gevonden in het water in de Leie: 'Geen tekenen van geweld'
Brand foto
Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting
Inbreker
Opmerkelijk: inbreker vlucht in paniek voor sirenes die niet eens voor hem waren

Ook vannacht mensensmokkelaars actief aan Westkust, ook in De Haan vluchtelingen uit water gehaald
Jean marie dedecker

Middelkerke waakzaam voor transmigranten: “Probleem verschuift naar het noorden”
Transmigranten actie 4

Ons land en het Verenigd Koninkrijk gaan beter samenwerken tegen mensensmokkel
PZ Westkust

Gouverneur wil camera's en afhandelingscentrum in strijd tegen mensensmokkel aan Westkust
2023-05-18 00:00:00 - Derde verdachte in de cel voor mensensmokkel in De Panne

Afgelopen nacht opnieuw Franse vrouw aangehouden op verdenking van mensensmokkel
