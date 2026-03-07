Meer dan dertig vluchtelingen onderschept aan Westkust: “stonden te wachten op bootje”
Foto: Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst
Voor onze kust zijn vannacht opnieuw meer dan dertig vluchtelingen onderschept, vooral aan de Westkust. Volgens VRTNWS is ook één mensensmokkelaar opgepakt.
De lokale en federale politie en de dienst Vreemdelingenzaken waren vannacht weer massaal aanwezig, zeker na de voorbije nachten waarbij vluchtelingen en mensensmokkelaars zijn opgepakt.
Nu zijn twee groepen vluchtelingen opgepakt in De Panne, alles samen meer dan dertig mensen, zegt Christiaan Deridder op Radio2. “Met een warmtecamera vonden we opnieuw groepen transmigranten in de duinen. Ze waren wellicht aan het wachten om te worden opgepikt door een bootje.” Ook op zee zelf is een bootje met vluchtelingen opgemerkt.
Grens niet afgesloten
Ons land gaat voorlopig wel niét de Franse grens afsluiten, weet ook VRT. Dat was een vraag van gouverneur Carl Decaluwé, hij noemde de situatie in ons nieuws nog "onhoudbaar". Maar de Franse grens blijft dus open: minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin stuurt wel federale agenten naar de héle kustlijn, om de lokale politie te versterken.