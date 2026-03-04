Gouverneur Decaluwé: “regering moet grens met Frankrijk sluiten tegen mensensmokkel”
De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, heeft minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Bernard Quintin (MR) gevraagd om de grens met Frankrijk te sluiten. Volgens Decaluwé is de druk van transmigranten die via bootjes het Verenigd Koninkrijk willen bereiken niet meer te houden. "Ze worden door mensensmokkelaars met bussen aan de grens afgezet en proberen te vertrekken aan onze kust", zegt Decaluwé.
"We zagen deze week dat er liefst tachtig transmigranten met een bus aankwamen aan de grens", zegt Decaluwé. "Wij staan daar met vier mensen te controleren en dat is niet meer houdbaar." Afgelopen nacht werden opnieuw negentien transmigranten gered vanop een bootje voor de kust van De Haan. Het probleem blijft zich volgens Decaluwé verspreiden over de Belgische kust.
Daarom vraagt Decaluwé dat er op federaal niveau wordt ingegrepen. "Minister Quintin moet nagaan op welke manier de grens kan worden gesloten om systematisch te controleren. Daar is natuurlijk een pak mankracht voor nodig. Op deze manier blijft het probleem hier groeien", zegt Decaluwé.
Mensensmokkelaars maken de laatste dagen gretig gebruik van het mooie en zachte weer om oversteken naar het Verenigd Koninkrijk te organiseren. Zo zijn er deze week al tal van smokkelaars gevat. "De oversteek is en blijft levensgevaarlijk. Ik wil niet dat die bootjes tussen de toeristen varen aan onze kust tijdens de paasvakantie."