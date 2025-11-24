16°C
Druk­ke nacht aan West­kust: opnieuw men­sen­smok­ke­laars en vluch­te­lin­gen opgepakt

De politie aan de Westkust heeft afgelopen nacht op meerdere plaatsen mensensmokkelaars en vluchtelingen opgepakt. Vanmiddag is er overleg over de situatie, want de laatste weken is er een opstoot in de regio.

De politie van de zone Westkust onderschepte afgelopen nacht in Nieuwpoort een Franse auto met een twaalftal vluchtelingen aan boord. De transmigranten konden ontkomen, de twee Franse mensensmokkelaars zijn opgepakt.


Drukke nacht

Verderop in Koksijde kon de politie opnieuw twee auto's onderscheppen op de Koninklijke Baan. Daar zaten zeven vluchtelingen in de auto, twee Franse en één Albanese mensensmokkelaar zijn opgepakt. 

Later in de nacht onderschepte de politie in Koksijde ook twee Irakese mensensmokkelaars in een auto met Duitse nummerplaat. Ook in Oostduinkerke is één Poolse auto onderschept, de politie pakte de bestuurder op. Aan boord lagen een bootje, een buitenboordmotor en benzine.

Mensensmokkelaars en vluchtelingen opgepakt

Alles samen zijn acht mensensmokkelaars opgepakt en zeven vluchtelingen. De opstoot van vluchtelingen is opmerkelijk: de laatste weken gaan er geregeld vluchtelingen van aan onze kust de Noordzee in. Eerder zijn daarbij ook al rubberbootjes met vluchtelingen aan boord afgeleid, onder meer naar de Franse kust.

Gouverneur Carl Decaluwé overlegt daarover met de veiligheidsdiensten.

Nieuws

Alweer boot met vluchtelingen onderschept
