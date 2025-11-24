Verderop in Koksijde kon de politie opnieuw twee auto's onderscheppen op de Koninklijke Baan. Daar zaten zeven vluchtelingen in de auto, twee Franse en één Albanese mensensmokkelaar zijn opgepakt.

Later in de nacht onderschepte de politie in Koksijde ook twee Irakese mensensmokkelaars in een auto met Duitse nummerplaat. Ook in Oostduinkerke is één Poolse auto onderschept, de politie pakte de bestuurder op. Aan boord lagen een bootje, een buitenboordmotor en benzine.

