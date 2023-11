Twee interventies waren via politieploegen waar een controle werd gevraagd van huizen die al geïsoleerd waren door de hoge waterstand in de buurt van de Blankaartvijver in Diksmuide. Eén van de interventies bleek loos alarm, bij de tweede werd een opgestelde pomp aangepast en staan er schapen op een eiland in de weide. De schapen zullen door de eigenaar bij daglicht worden geëvacueerd. Bij een derde interventie in Noordschote werd een eerder opgestelde pomp herplaatst en de al genomen maatregelen bijgestuurd.