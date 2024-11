Er zijn dit jaar nog geen haarden van vogelgriep vastgesteld in ons land, maar het virus circuleert wel volop langsheen de trekroutes naar en over België, legt het Voedselagentschap uit. Om de pluimveestapel te beschermen, hebben het FAVV en ontslagnemend minister van Landbouw David Clarinval daarom beslist om opnieuw de ophokplicht in te voeren voor vogels en pluimvee van pluimveehouderijen.