Volgens Ronny zitten de schaaldieren er al zo’n maand of acht, maar van waar ze komen, is onduidelijk. De geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve soort, en vormen een bedreiging voor inheemse diersoorten in de visvijver.

“Ze eten kleine amfibieën, plantensoorten… dus dat kan gevolgen hebben voor de put”, verduidelijkt Lynn Vermote, schepen van Milieu in Kortemark. En dat merken ook de vissers. “Ik vind wel dat we veel minder vis vangen dan anders. Er zijn al drie prijskampen geweest waarop de vissers niets konden vangen”, vult Ronny aan.

Deze kreeftensoort kan niet wandelen, en dus zitten er voorlopig alleen in de Statieput.