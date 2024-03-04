4°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Op zoek naar de bes­te som­me­lier van onze pro­vin­cie: dit is de winnaar

Lies Farasyn - Sommelier of the year

In Kortrijk is vanmiddag Lies Farasyn van Rebelle in Marke verkozen tot beste sommelier van West-Vlaanderen. Meer dan dertig sommeliers namen er deel aan een proefwedstrijd waarbij hun wijnkennis en gastronomisch inzicht op de proef werden gesteld. Farasyn behoort nu tot de elf laureaten die ook kans maken op de nationale titel ‘Sommelier of the Year’. Die wordt later bekendgemaakt.

In Kortrijk verzamelden meer dan dertig sommeliers uit de provincie voor een intensieve proefwedstrijd. Ze kregen tien verschillende wijnen voorgeschoteld en moesten onder meer herkennen of er pinotage in zat, de nationale druif van Zuid-Afrika. Daarnaast moesten ze één van de wijnen koppelen aan een passend gerecht uit het restaurant waar ze werken.

Sommelier of the year

“De bedoeling is dat ze bijvoorbeeld een pinotagewijn herkennen en dat ook correct noteren”, zegt jurylid Guido Francque. “Die druif is honderd jaar geleden ontstaan in Zuid-Afrika en wint de laatste jaren sterk aan populariteit.” Volgens Francque combineren de beste pinotages “de elegantie van pinot noir met de kruidigheid van cinsault.” Dat maakt de proef extra uitdagend.

Juiste glas

Na het proeven moesten de deelnemers hun keuzes toelichten én rekening houden met het juiste glas. “De vorm van een glas heeft een enorme invloed op hoe een wijn smaakt”, zegt Camille Meyhui van speciaalzaak Meyhui in Kortrijk. “Diepte en opening bepalen hoe de wijn de mond binnenkomt.”

“De vorm van een glas heeft een enorme invloed op hoe een wijn smaakt.”

Camille Meyhui, Meyhui Kortrijk

De meningen bij de deelnemers liepen uiteen. “Ik heb er acht uitgehaald die voor mij duidelijk gepinoteerd waren,” zegt Lies Farasyn van Rebelle in Marke. Pieter Godts van Boury in Roeselare hield het bij één: “Nummer acht had power en wat hout, dat zou pinotage kunnen zijn.” Ook Emily Bauden van De Drie Ridders in Alveringem twijfelde tussen twee wijnen. “En dan moet je straks ook nog uitleggen waarom én er een gerecht aan koppelen.”

Lies Farasyn is beste sommelier

Uiteindelijk werd Lies Farasyn, sommelier bij restaurant Rebelle in Marke, uitgeroepen tot beste van West-Vlaanderen. Farasyn is daarmee één van de elf provinciale laureaten. Op 23 maart wordt bekendgemaakt wie zich ook nationaal Sommelier of the Year mag noemen. 

Lies kan zich op die wedstrijd trouwens samen met haar vriend, Elizio Masson, voorbereiden. Hij werkt als sommelier in het sterrenrestaurant Hof van Cleve en mag België dit jaar vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap voor sommeliers in Lissabon. Vorig jaar werd Elizio nog door de Belgische Sommeliersgilde in Brussel verkozen tot beste sommelier van België.

Lies Farasyn - Sommelier of the year
Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Sommelier

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Elizio Masson sommelier 2

Elizio Masson van Hof van Cleve verkozen tot beste sommelier van België
Kenzo lauwereins sommelier

Kenzo Lauwereins uit Middelkerke is Foodtasters ‘Sommelier of the Year 2025’
Elizio Masson sommelier 1

Amper 21, en nu al top: Poperingenaar Elizio Masson vertegenwoordigt België op WK voor sommeliers
Julie

Julie De Mey is Sommelier of the Year 2025 voor West-Vlaanderen
Beloftevolle sommelier

Sommelier Rebelle uit Marke is meest verdienstelijke jonge sommelier van het land
Ruben struyve sommelier

Zwevezeelse Ruben is beste sommelier van België
Aanmelden