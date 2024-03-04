In Kortrijk is vanmiddag Lies Farasyn van Rebelle in Marke verkozen tot beste sommelier van West-Vlaanderen. Meer dan dertig sommeliers namen er deel aan een proefwedstrijd waarbij hun wijnkennis en gastronomisch inzicht op de proef werden gesteld. Farasyn behoort nu tot de elf laureaten die ook kans maken op de nationale titel ‘Sommelier of the Year’. Die wordt later bekendgemaakt.
In Kortrijk verzamelden meer dan dertig sommeliers uit de provincie voor een intensieve proefwedstrijd. Ze kregen tien verschillende wijnen voorgeschoteld en moesten onder meer herkennen of er pinotage in zat, de nationale druif van Zuid-Afrika. Daarnaast moesten ze één van de wijnen koppelen aan een passend gerecht uit het restaurant waar ze werken.
“De bedoeling is dat ze bijvoorbeeld een pinotagewijn herkennen en dat ook correct noteren”, zegt jurylid Guido Francque. “Die druif is honderd jaar geleden ontstaan in Zuid-Afrika en wint de laatste jaren sterk aan populariteit.” Volgens Francque combineren de beste pinotages “de elegantie van pinot noir met de kruidigheid van cinsault.” Dat maakt de proef extra uitdagend.
Juiste glas
Na het proeven moesten de deelnemers hun keuzes toelichten én rekening houden met het juiste glas. “De vorm van een glas heeft een enorme invloed op hoe een wijn smaakt”, zegt Camille Meyhui van speciaalzaak Meyhui in Kortrijk. “Diepte en opening bepalen hoe de wijn de mond binnenkomt.”
De meningen bij de deelnemers liepen uiteen. “Ik heb er acht uitgehaald die voor mij duidelijk gepinoteerd waren,” zegt Lies Farasyn van Rebelle in Marke. Pieter Godts van Boury in Roeselare hield het bij één: “Nummer acht had power en wat hout, dat zou pinotage kunnen zijn.” Ook Emily Bauden van De Drie Ridders in Alveringem twijfelde tussen twee wijnen. “En dan moet je straks ook nog uitleggen waarom én er een gerecht aan koppelen.”
Lies Farasyn is beste sommelier
Uiteindelijk werd Lies Farasyn, sommelier bij restaurant Rebelle in Marke, uitgeroepen tot beste van West-Vlaanderen. Farasyn is daarmee één van de elf provinciale laureaten. Op 23 maart wordt bekendgemaakt wie zich ook nationaal Sommelier of the Year mag noemen.
Lies kan zich op die wedstrijd trouwens samen met haar vriend, Elizio Masson, voorbereiden. Hij werkt als sommelier in het sterrenrestaurant Hof van Cleve en mag België dit jaar vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap voor sommeliers in Lissabon. Vorig jaar werd Elizio nog door de Belgische Sommeliersgilde in Brussel verkozen tot beste sommelier van België.