Uiteindelijk werd Lies Farasyn, sommelier bij restaurant Rebelle in Marke, uitgeroepen tot beste van West-Vlaanderen. Farasyn is daarmee één van de elf provinciale laureaten. Op 23 maart wordt bekendgemaakt wie zich ook nationaal Sommelier of the Year mag noemen.

Lies kan zich op die wedstrijd trouwens samen met haar vriend, Elizio Masson, voorbereiden. Hij werkt als sommelier in het sterrenrestaurant Hof van Cleve en mag België dit jaar vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap voor sommeliers in Lissabon. Vorig jaar werd Elizio nog door de Belgische Sommeliersgilde in Brussel verkozen tot beste sommelier van België.

