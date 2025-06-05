Elizio Masson is afkomstig uit Poperinge en sommelier bij Hof van Cleve in Kruisem (Oost-Vlaanderen). Dat was lange tijd het enige driesterrenrestaurant in België en kreeg begin 2024 een nieuwe chef toen Peter Goossens de sleutels van zijn keuken overdroeg aan zijn rechterhand Floris Van Der Veken. Het restaurant heeft vandaag twee sterren.