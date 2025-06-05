Elizio Masson (21)
Elizio Masson van restaurant Hof van Cleve is zondag door de Belgische Sommeliersgilde in Brussel verkozen tot beste sommelier van België.
Na een geschreven selectieproef konden zestien kandidaten deelnemen aan de halve finales. In de finale ging de strijd uiteindelijk tussen Elizio Masson, Vincent Pharazijn (De Jonkman, Brugge) en Femke Colenbie (Le Julien, Aalter).
De jury, bestaande uit onder meer prominenten uit de horeca, de wijnbouw en de vakpers, besteedde bijzondere aandacht aan de professionele houding en het gedrag van de kandidaten.
Elizio Masson is afkomstig uit Poperinge en sommelier bij Hof van Cleve in Kruisem (Oost-Vlaanderen). Dat was lange tijd het enige driesterrenrestaurant in België en kreeg begin 2024 een nieuwe chef toen Peter Goossens de sleutels van zijn keuken overdroeg aan zijn rechterhand Floris Van Der Veken. Het restaurant heeft vandaag twee sterren.