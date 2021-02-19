Kenzo Lauwereins uit Middelkerke is Foodtasters ‘Sommelier of the Year 2025’
De 30-jarige Kenzo Lauwereins uit Middelkerke mag zich voortaan ‘Sommelier of the Year 2025’ noemen. De titel wordt jaarlijks uitgereikt door Foodtaster.
Lauwereins is sommelier bij gastronomisch restaurant Vlass in Middelkerke. Hij is geen onbekende naam: eerder bracht hij de eerste Belgische portwijn ‘Fist’ op de markt, in samenwerking met wijndomein Ravenstein in Wervik. Ook werd hij al drie keer uitgeroepen tot ‘Sommelier van het Jaar’ in West-Vlaanderen.
Foodtaster looft vooral Lauwereins’ indrukwekkende kennis van Vlaamse wijnen, zijn gevoel voor verfijnde winepairings en zijn respect voor wijntradities wereldwijd.
"Fijn om waardering te krijgen"
De Middelkerkenaar reageert trots op de erkenning: “Het is heel fijn om zo’n waardering te krijgen. Wijn is mijn passie en die wil ik graag delen”, zegt Lauwereins.
Zijn parcours oogt indrukwekkend. Lauwereins liep stages in sterrenzaken zoals Sel Gris, Hof van Cleve en Pure C, en werkte na zijn studies bij Hertog Jan in Zedelgem. Sinds 2017 stapte hij mee in de zaak van zijn ouders in Middelkerke.