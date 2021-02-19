De Middelkerkenaar reageert trots op de erkenning: “Het is heel fijn om zo’n waardering te krijgen. Wijn is mijn passie en die wil ik graag delen”, zegt Lauwereins.

Zijn parcours oogt indrukwekkend. Lauwereins liep stages in sterrenzaken zoals Sel Gris, Hof van Cleve en Pure C, en werkte na zijn studies bij Hertog Jan in Zedelgem. Sinds 2017 stapte hij mee in de zaak van zijn ouders in Middelkerke.