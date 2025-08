Iedereen vanaf 16 jaar kan zich straks aanmelden voor het vrijwilligerskorps. Zij krijgen onder meer een EHBO-opleiding van Rode Kruis-Vlaanderen. “Als lokaal bestuur geloven we sterk in de kracht van vrijwilligers en in het belang van paraatheid”, zegt burgemeester Jan de Keyser. “Veiligheid is geen abstract begrip, het is een fundamentele basisbehoefte. Met dit initiatief verhogen we onze slagkracht én versterken we de samenhang in onze gemeenschap.”