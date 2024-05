Stad Oostende voert al langer strijd tegen zwerfspuiten, onder meer via de rondes van de Spuitenpatrouille. Die Spuitenpatrouille bestaat uit vrijwilligers die tweemaal per week op stap gaan om zwerfspuiten actief op te sporen en veilig op te ruimen. Ze kregen hiervoor een opleiding en hebben handschoenen en aangepaste containers tijdens hun rondes. Deze week zijn nu ook twee publieke naaldcontainers (dropboxen) geplaatst in de openbare ruimte. De ene werd geplaatst aan het gebouw waar het MSOC is gehuisvest en de andere aan het gebouw van Straathoekwerk.