Vannacht bereikt een zware neerslagzone ons land vanuit het zuiden. Daarom heeft het KMI code geel afgekondigd vanaf 22 uur voor het hele land. Morgen worden er rukwinden tot 90 km/u verwacht, aan zee lopen de windsnelheden mogelijk op tot 110 km/u. Omdat de storm op zee begint, geldt vanaf morgen 15 uur code oranje aan de kust.



Uit veiligheidsredenen zullen de Strekdammen en het Staketsel morgen afgesloten zijn. Ook het Sportpark De Schorre zal niet toegankelijk zijn voor sporters en wandelaars. "We volgen de situatie op en nemen indien nodig extra maatregelen", klinkt het bij Stad Oostende.