Aanmelden
Nieuws
 | update 
Oostende

Code oran­je voor storm­weer: Oos­ten­de neemt voorzorgsmaatregelen

Stormweer oostende

Het KMI heeft code geel afgekondigd voor het aankomende stormweer donderdag, aan de kust is dat zelfs code oranje. Ook het noodnummer 1722 is geactiveerd. Stad Oostende neemt daarom enkele voorzorgsmaatregelen. "Vermijd onnodige verplaatsingen en parken. Blijf zoveel mogelijk binnen", klinkt het.

Vannacht bereikt een zware neerslagzone ons land vanuit het zuiden. Daarom heeft het KMI code geel afgekondigd vanaf 22 uur voor het hele land. Morgen worden er rukwinden tot 90 km/u verwacht, aan zee lopen de windsnelheden mogelijk op tot 110 km/u. Omdat de storm op zee begint, geldt vanaf morgen 15 uur code oranje aan de kust.

Uit veiligheidsredenen zullen de Strekdammen en het Staketsel morgen afgesloten zijn. Ook het Sportpark De Schorre zal niet toegankelijk zijn voor sporters en wandelaars. "We volgen de situatie op en nemen indien nodig extra maatregelen", klinkt het bij Stad Oostende. 

2025 10 21 115813 Avelgem
Weerbericht

Rustig weer vandaag, maar het is stilte voor de storm

"Ga niet wandelen in parken en bossen en maak losse voorwerpen op terrassen of in tuinen goed vast of neem ze binnen." Als je tijdens of na het noodweer brandweerbijstand nodig hebt voor stormschade kan je via 1722 brandweerhulp vragen. Gebruik hiervoor bij voorkeur het e-loket op https://1722.be/nl.

De redactie
Storm

Meest gelezen

Ongeval Oostkamp
Nieuws
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Tielt ongeval
Nieuws
Update

Ernstig ongeval in Tielt: 80-jarige vrouw overlijdt na aanrijding

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Early bird Run

Early Bird Run uitgesteld door code oranje aan de kust
brandweer westhoek storm amy
Update

Storm Amy zorgt voor 50 oproepen bij brandweer Westhoek
Storm strekdam

Oostende neemt maatregelen tegen storm: Strekdammen en sportpark dicht
Storm

Noodnummer 1722 actief door stormweer
kliffen blankenberge

Kliffen tot twee meter hoog in Blankenberge
Stormschade Ieper boom water
Update

Storm Floriane: geen zware schade: vooral omgevallen bomen
Aanmelden