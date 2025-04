Seppe Herreman, ofwel Red Sebastian, werd vandaag feestelijk ontvangen in het stadhuis van Oostende. Met bloemen, applaus en veel enthousiasme toonde het stadsbestuur zich bijzonder trots op de Oostendse artiest, die op 13 mei optreedt in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival in het Zwitserse Bazel.