Het doel van het charter is om meer zichtbaarheid te geven aan het thema en de zorg rondom pril zwangerschapsverlies zodat ouders zich gesteund en erkend voelen tijdens die kwetsbare periode. Van Genechten werkte tien jaar lang achter de schermen aan het charter, op basis van getuigenissen van ouders die bij haar vzw terechtkwamen. "Het feit dat ziekenhuizen hierop intekenen wil niet zeggen dat ze tekortschieten, maar dat ze gestroomlijnde zorg en communicatie willen aanbieden", zegt Van Genechten. "Met het charter bevestigen de ziekenhuizen dat ze pril zwangerschapsverlies meer zichtbaar willen maken en erkennen als een betekenisvol verlies dat zorg, tijd en deskundigheid verdient", aldus Van Genechten.

Op die manier engageren de ziekenhuizen en het zorgnetwerk Sterrenkinderen zich ook om beter samen te werken. Het gaat om de ziekenhuizen UZ Brussel, AZ Oostende, Sint-Jan Brugge, AZ Vesalius Tongeren, ZOL Genk, VITAZ, Heilig Hart Ziekenhuis Lier, AZ Sint Blasius, Sint Dimphna Ziekenhuis Geel en AZ Mol. Die tien ziekenhuizen engageren zich zodat het fenomeen erkend wordt als een ingrijpende levenservaring dat recht heeft op zichtbaarheid, persoonlijke aandacht en zorg op maat.