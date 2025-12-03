Ook AZ Oostende en Sint-Jan Brugge tekenen charter over pril zwangerschapsverlies: primeur in Vlaanderen
Tien Vlaamse ziekenhuizen hebben het eerste Vlaamse samenwerkingscharter over pril zwangerschapsverlies getekend. Shanti Van Genechten, oprichter van de vzw Kinderwens ExpertiseNetwerk en het project zorgnetwerk Sterrenkinderen, pleitte tien jaar lang voor een betere begeleiding van ouders bij pril zwangerschapsverlies. Het samenwerkingscharter is een primeur voor Vlaanderen, en werd ondertekend in het expertisecentrum Rouw en Verlies Door-leven in Oostduinkerke.
Het doel van het charter is om meer zichtbaarheid te geven aan het thema en de zorg rondom pril zwangerschapsverlies zodat ouders zich gesteund en erkend voelen tijdens die kwetsbare periode. Van Genechten werkte tien jaar lang achter de schermen aan het charter, op basis van getuigenissen van ouders die bij haar vzw terechtkwamen. "Het feit dat ziekenhuizen hierop intekenen wil niet zeggen dat ze tekortschieten, maar dat ze gestroomlijnde zorg en communicatie willen aanbieden", zegt Van Genechten. "Met het charter bevestigen de ziekenhuizen dat ze pril zwangerschapsverlies meer zichtbaar willen maken en erkennen als een betekenisvol verlies dat zorg, tijd en deskundigheid verdient", aldus Van Genechten.
Op die manier engageren de ziekenhuizen en het zorgnetwerk Sterrenkinderen zich ook om beter samen te werken. Het gaat om de ziekenhuizen UZ Brussel, AZ Oostende, Sint-Jan Brugge, AZ Vesalius Tongeren, ZOL Genk, VITAZ, Heilig Hart Ziekenhuis Lier, AZ Sint Blasius, Sint Dimphna Ziekenhuis Geel en AZ Mol. Die tien ziekenhuizen engageren zich zodat het fenomeen erkend wordt als een ingrijpende levenservaring dat recht heeft op zichtbaarheid, persoonlijke aandacht en zorg op maat.
15 tot 20% van zwangerschappen eindigt in zwangerschapsverlies
Van Genechten streed er samen met professor Manu Keirse, die mee het charter ontwikkelde, in 2015 voor om de term 'miskraam' te vervangen door 'zwangerschapsverlies'. Het thema ligt haar nauw aan het hart, aangezien haar adoptieouders het ook meemaakten. "Het enige wat ik wilde was een kleine steen verleggen, omdat mijn ouders de thematiek zelf meegemaakt hebben. Ik ben naar hen beginnen te luisteren en daarna ben ik nooit meer gestopt met het luisteren naar ouders die pril zwangerschapsverlies meemaken."
Wereldwijd eindigt vijftien tot twintig procent van alle erkende zwangerschappen in een pril zwangerschapsverlies. Volgens het zorgnetwerk Sterrenkinderen ligt het werkelijke aantal vermoedelijk veel hoger, omdat veel verlies ook zeer vroeg gebeurt, vaak voor iemand weet dat die zwanger is. Van Genechten benadrukt dat veel ouders posttraumatische stress- en angststoornissen oplopen na een zwangerschapsverlies en ook de behandeling ervan in het ziekenhuis. "Hoewel het verlies vaak plaatsvindt in een zeer vroege fase van de zwangerschap en daardoor weinig zichtbaar is voor de buitenwereld, is de emotionele impact enorm", zegt ze nog.
Ook aandacht voor emotioneel aspect
Concreet tekenen de ziekenhuizen in om zo te verzekeren dat er aandacht is voor de emotionele impact van pril zwangerschapsverlies op ouders en hun omgeving, dat er zorg is die medische, emotionele en psychosociale noden integreert en afgestemd is op de individuele situatie van ouders en dat steunkaartjes of andere betekenisvolle initiatieven aangeboden worden. Ook verbinden de ziekenhuizen zich ertoe om deel te nemen aan een werkgroep en verzekeren ze de opleiding van personeel en de aanstelling van referentiepersonen per ziekenhuis.
"Ouderschap begint niet pas met de zwangerschap of met de geboorte van je kind, maar met de intensiteit van het verlangen naar een kind", zegt professor Keirse, eveneens peter van zorgnetwerk Sterrenkinderen. "Zo zijn er veel ouders die niet als dusdanig worden erkend omdat ze geen levende kinderen hebben."
Van Genechten en Keirse geven ook samen trainingen aan professionals, met als leidraad een zakboekje. Dat zakboekje kunnen zorgprofessionals gebruiken om sneller tot woord en taal te komen in de ondersteuning van ouders.