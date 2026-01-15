Aanmelden
Nieuws
Brugge

Oplei­ding moet Indi­a­se ver­pleeg­kun­di­gen klaar­sto­men voor job in Brug­se ziekenhuizen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Een twintigtal zorgkundigen uit India volgt momenteel een opleiding in Brugge om aan de slag te kunnen als verpleegkundige in AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan. Met dit traject hopen de ziekenhuizen het nijpende personeelstekort in de zorgsector mee op te vangen.

De groep bestaat uit twintig verpleegkundigen uit India, die in hun thuisland al een diploma en werkervaring opdeden. Voor ze naar België kwamen, volgden ze zes maanden intensieve lessen Nederlands, met specifieke aandacht voor medische en zorggerelateerde woordenschat. Sinds een week krijgen ze in Brugge bijkomende opleiding, waarbij de focus ligt op praktijk, procedures en patiëntenzorg.

"Ze komen hier in contact met zorgdomeinen die in India minder aan bod komen, zoals dementiezorg en psychiatrie."

Sien Markey, docent verpleegkunde

“De basis is hetzelfde, maar de praktijk is hier anders ingericht”, zegt Sien Markey, docent verpleegkunde. “Ze werken met andere materialen en komen in contact met zorgdomeinen die in India minder aan bod komen, zoals dementiezorg en psychiatrie.”

Indiase verpleegsters 3

Vlot Nederlands

Een van de cursisten is Jissin Tomy (25), die anderhalf jaar ervaring heeft in een Indiaas ziekenhuis. “Iedereen wil werken, maar voor mij is het belangrijk om me professioneel verder te ontwikkelen. Daarom heb ik voor België gekozen”, zegt ze.

Ook taal blijft een aandachtspunt. Hoewel het Nederlands vlot verloopt, vraagt het West-Vlaamse dialect soms extra uitleg. “Dialectwoorden kan je niet vermijden”, aldus Markey. “Maar als je ze gebruikt, moet je ze ook toelichten. We weten dat veel patiënten dialect spreken.”

Indiase verpleegsters 2

Als het opleidingstraject goed verloopt, kunnen de Indiase zorgkundigen over ongeveer een jaar voltijds aan de slag als verpleegkundige in AZ Sint-Lucas of AZ Sint-Jan in Brugge.

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
AZ Sint-Jan AZ Sint-Lucas Verpleegkunde

Meest gelezen

ongeval deerlijk
Nieuws

Dodelijk ongeval op E17 in Deerlijk: 34-jarige bestuurder overleden
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kermismolen Terlinckplein Koksijde

Koksijde zoekt uitbater voor nostalgische paardenmolen in Koksijde-Bad
Sport Expo Roeselare

Roeselare creëert 4.000 m² extra sportruimte in Expohallen
Mri1

Kraan takelt MRI-scanner van 5 ton naar binnen
Nucleo Boek Christophe de Muynck 31

﻿AZ Groeninge stelt boek voor over zichzelf: “Samen zorgen, voor & met elkaar“
Casino knokke heist

Casino Knokke-Heist sluit deuren definitief voor grote evenementen
Leerlingenstaking Brugge

Leerlingen Sint-Andreaslyceum komen in actie tegen onderwijsplannen Demir
Aanmelden