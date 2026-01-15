Opleiding moet Indiase verpleegkundigen klaarstomen voor job in Brugse ziekenhuizen
Een twintigtal zorgkundigen uit India volgt momenteel een opleiding in Brugge om aan de slag te kunnen als verpleegkundige in AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan. Met dit traject hopen de ziekenhuizen het nijpende personeelstekort in de zorgsector mee op te vangen.
De groep bestaat uit twintig verpleegkundigen uit India, die in hun thuisland al een diploma en werkervaring opdeden. Voor ze naar België kwamen, volgden ze zes maanden intensieve lessen Nederlands, met specifieke aandacht voor medische en zorggerelateerde woordenschat. Sinds een week krijgen ze in Brugge bijkomende opleiding, waarbij de focus ligt op praktijk, procedures en patiëntenzorg.
"Ze komen hier in contact met zorgdomeinen die in India minder aan bod komen, zoals dementiezorg en psychiatrie."
“De basis is hetzelfde, maar de praktijk is hier anders ingericht”, zegt Sien Markey, docent verpleegkunde. “Ze werken met andere materialen en komen in contact met zorgdomeinen die in India minder aan bod komen, zoals dementiezorg en psychiatrie.”
Vlot Nederlands
Een van de cursisten is Jissin Tomy (25), die anderhalf jaar ervaring heeft in een Indiaas ziekenhuis. “Iedereen wil werken, maar voor mij is het belangrijk om me professioneel verder te ontwikkelen. Daarom heb ik voor België gekozen”, zegt ze.
Ook taal blijft een aandachtspunt. Hoewel het Nederlands vlot verloopt, vraagt het West-Vlaamse dialect soms extra uitleg. “Dialectwoorden kan je niet vermijden”, aldus Markey. “Maar als je ze gebruikt, moet je ze ook toelichten. We weten dat veel patiënten dialect spreken.”
Als het opleidingstraject goed verloopt, kunnen de Indiase zorgkundigen over ongeveer een jaar voltijds aan de slag als verpleegkundige in AZ Sint-Lucas of AZ Sint-Jan in Brugge.