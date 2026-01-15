Een van de cursisten is Jissin Tomy (25), die anderhalf jaar ervaring heeft in een Indiaas ziekenhuis. “Iedereen wil werken, maar voor mij is het belangrijk om me professioneel verder te ontwikkelen. Daarom heb ik voor België gekozen”, zegt ze.

Ook taal blijft een aandachtspunt. Hoewel het Nederlands vlot verloopt, vraagt het West-Vlaamse dialect soms extra uitleg. “Dialectwoorden kan je niet vermijden”, aldus Markey. “Maar als je ze gebruikt, moet je ze ook toelichten. We weten dat veel patiënten dialect spreken.”