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Brugge

Nick Mar­lein is de nieu­we Alge­meen direc­teur van AZ Sint-Jan Brugge

Nick marlein

Vanaf 1 juli is Nick Marlein de nieuwe Algemeen directeur van het AZ Sint-Jan Brugge. Hij volgt dr. Hans Rigauts op, die de voorbije jaren mee vorm gaf aan de groei van het ziekenhuis tot een referentiecentrum in West-Vlaanderen.

Als Bruggeling brengt Nick Marlein een brede ervaring mee uit zowel algemene ziekenhuizen als gespecialiseerde zorginstellingen. "Met zijn rijke geschiedenis en sterke reputatie behoort het AZ Sint-Jan tot de absolute top van de Belgische ziekenhuizen. Dat ik als Bruggeling mee mag verder bouwen aan die toekomst, beschouw ik als een voorrecht”, vertelt Nick Marlein.

Pablo Annys, Voorzitter van ons ziekenhuis, bedankt dr. Hans Rigauts voor de voorbije jaren en blikt ook graag vooruit: “Het zijn natuurlijk grote schoenen om te vullen maar ik ben er van overtuigd dat we met Nick Marlein een sterke opvolger in huis hebben die het DNA van ons publiek ziekenhuis, toegankelijke, kwalitatieve en innovatieve referentiezorg, verder zal verankeren in het zorglandschap, dit samen met een sterk ‘Team Sint-Jan’. “

"Het stelt me gerust dat er een opvolger gevonden werd die de visie en waarden van ons ziekenhuis verder kan uitdragen en uitbouwen. En dit met blijvende aandacht voor toegankelijke kwaliteitsvolle patiëntenzorg gedragen door onze artsen en medewerkers”, aldus dr. Hans Rigauts.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
AZ Sint-Jan

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