De ongerustheid over een nieuw windmolenpark voor de kust van Duinkerke blijft. Kamerlid Charlotte Verkeyn, die in Oostende ook schepen is van de haven, is verontwaardigd dat ons land nog altijd geen internationale procedure heeft gestart tegen Frankrijk. De haven van Oostende zegt dat de windmolens op een cruciale scheepvaartroute zullen staan.