Haven Oos­ten­de boekt omzet van 16,4 mil­joen euro in 2025: We zijn kop­lo­per in enke­le zaken rond die dro­nes en robotica"

De haven van Oostende bevestigt haar positie als nichehaven, als uitvalsbasis voor de offshore windmolenparken en blauwe economie. Dat blijkt uit het jaarrapport 2025. De haven boekte een omzet van 16,4 miljoen euro en een winst van goed 2,2 miljoen euro.

De haven van Oostende boekte vorig jaar een omzet van 16,4 miljoen euro en een winst van 2,2 miljoen euro. Ze bevestigen hun positie als nichehaven als uitvalbasis voor de offshore windmolenparken en blauwe economie. Mijlpalen waren onder meer de komst van een autotrein en een station met groene waterstof. Dit jaar voorziet de haven voor zo’n 6 miljoen euro aan investeringen, onder meer in nieuwe offshore boten en de renovatie van het oude havenhuis. 

Vorig jaar meerden 15 cruiseschepen aan in Oostende, dit jaar staan er twintig op de planning. Het blijft nog altijd wachten op een doorbraak voor de uitbreiding van de haven met een strategisch platform op de oostelijke havendam. Het gaat om investering van zeker 70 miljoen euro.

"Wij kunnen dat alleen niet dragen. Het zal in de komende maanden de discussie worden: welke partners willen meedoen en wat zijn de financiële afspraken daarvan", klonk het bij Charlotte Verkeyn, voorzitter van de haven Oostende. "Het gaat over kritische belangen. We gaan daar verder op inzetten. Alle studies raken afgerond en komen positief binnen."

"We moeten kijken voor die doorstart. We zijn koploper in enkele zaken rond die drones en robotica. Er is al een investering aangekondigd die naar Oostende komt vanuit de regering van 3,1 miljoen naar de Blauwe Cluster. Net omdat men overal ziet dat die cyberveiligheid en maritieme beveiliging heel belangrijk is de komende jaren."

