Onder meer op technisch vlak wordt er nagekeken of de tanker aan alle voorwaarden voldoet om in het Belgisch deel van de Noordzee te varen. Ook de 21 bemanningsleden worden gecontroleerd.

"De personen die aan boord zijn, hebben het bevel gekregen om aan boord te blijven. Die mogen het schip niet verlaten", zegt Dirk De fauw, ondervoorzitter Port of Antwerp-Bruges.

"Alles is aanwezig. Ik heb nog eventjes geïnformeerd bij de scheepvaartpolitie. Die zijn in menswaardige omstandigheden, kunnen die verder op het schip verblijven. Mochten die overigens het schip verlaten, dan zou de dienst vreemdelingenzaken moeten ingeschakeld worden, want die mensen hebben niet de nodige papieren om zo maar in ons land te vermoeden".