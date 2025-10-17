16°C
Zeebrugge

Onder­zoek naar geën­ter­de olie­tan­ker vol­op bezig in Zeebrugge

Het onderzoek naar de olietanker die gisteren door ons land in beslag genomen werd, is nog volop aan de gang. Het schip maakt mogelijk deel uit van de Russische schaduwvloot. Verschillende diensten, waaronder de scheepvaartpolitie, voeren nog controles uit.

Onder meer op technisch vlak wordt er nagekeken of de tanker aan alle voorwaarden voldoet om in het Belgisch deel van de Noordzee te varen. Ook de 21 bemanningsleden worden gecontroleerd.

"De personen die aan boord zijn, hebben het bevel gekregen om aan boord te blijven. Die mogen het schip niet verlaten", zegt Dirk De fauw, ondervoorzitter Port of Antwerp-Bruges. 

"Alles is aanwezig. Ik heb nog eventjes geïnformeerd bij de scheepvaartpolitie. Die zijn in menswaardige omstandigheden, kunnen die verder op het schip verblijven. Mochten die overigens het schip verlaten, dan zou de dienst vreemdelingenzaken moeten ingeschakeld worden, want die mensen hebben niet de nodige papieren om zo maar in ons land te vermoeden".

Persconferentie Blue Intruder
Nieuws

Tanker schaduwvloot geënterd: Ethera vertoonde "ernstige aanwijzingen van bewuste misleiding en sanctie-ontwijking"
Russische schaduwvloot

Wat gebeurt nu met schip?

Wat er met het schip en z’n bemanning gebeurt, is afhankelijk van het aantal overtredingen. Voor het varen onder valse vlag bedraagt de boete 10 miljoen euro.

"Mocht men oordelen dat de boete van 10 miljoen, dat dit te veel is, dan kan men eigenlijk, of kan het schip, ja, achtergelaten worden. En dan is het uiteraard aan de Belgische autoriteiten om te oordelen wat ze met het schip doen. Maar volgens mijn informatie is het schip nog in goede staat, en is het dus wel meer waard dan de boete, dus in die zin, een maal de boete betaald is, zal het waarschijnlijk dan vrijgegeven worden", zegt Dirk De fauw.

Redactie
Haven Zeebrugge Havenbeveiliging

