Volgens chef Defensie Frederik Vansina hield ons land de Ethera al een tijd in de gaten. De olietanker gaf "veel indicatie van zijn deelname aan de operaties van de schaduwvloot", onder meer door veelvuldig tussen Rusland en Zuid-Amerika te varen, de identificatiesystemen geregeld uit te schakelen en onder verschillende vlaggen te varen.

De tanker van 180 meter werd iets voor middernacht geënterd. Aan de operatie namen 93 militairen en een militaire hond deel. Rond middernacht hadden de militairen de controle over de brug overgenomen, het schip was volledig in handen om 1.11 uur afgelopen nacht, aldus Vansina. Alle 21 bemanningsleden zijn intussen geïdentificeerd. Het schip ligt sinds 9 uur zondagochtend in de haven van Zeebrugge, waar het in beslag wordt genomen.

