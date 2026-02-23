13°C
Nieuws
Zeebrugge

Tan­ker scha­duw­vloot geën­terd: Ethe­ra ver­toon­de ern­sti­ge aan­wij­zin­gen van bewus­te mis­lei­ding en sanctie-ontwijking”

Het schip dat het Belgische leger afgelopen nacht heeft geënterd, de Ethera, voer onder de valse vlag van Guinea, maar maakte deel uit van de Russische schaduwvloot en staat op de sanctielijst van de Europese Unie. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken (N-VA) zondag bevestigd op een persconferentie in Zeebrugge. Het federaal parket heeft een strafonderzoek geopend naar eventuele inbreuken op het Belgische scheepvaartwetboek.

Volgens chef Defensie Frederik Vansina hield ons land de Ethera al een tijd in de gaten. De olietanker gaf "veel indicatie van zijn deelname aan de operaties van de schaduwvloot", onder meer door veelvuldig tussen Rusland en Zuid-Amerika te varen, de identificatiesystemen geregeld uit te schakelen en onder verschillende vlaggen te varen.

De tanker van 180 meter werd iets voor middernacht geënterd. Aan de operatie namen 93 militairen en een militaire hond deel. Rond middernacht hadden de militairen de controle over de brug overgenomen, het schip was volledig in handen om 1.11 uur afgelopen nacht, aldus Vansina. Alle 21 bemanningsleden zijn intussen geïdentificeerd. Het schip ligt sinds 9 uur zondagochtend in de haven van Zeebrugge, waar het in beslag wordt genomen.

Blue Intruder 2

Het bewuste schip

"Tijdens de inspectie aan boord, uitgevoerd in aanwezigheid van een inspecteur van het directoraat-generaal Navigatie van de FOD Mobiliteit, werden de aanwijzingen van een valse vlag bevestigd en werden scheepsdocumenten aangetroffen waarvan vermoed kan worden dat ze vals zijn", aldus het federaal parket.

Opening strafonderzoek

Na overleg met de procureur des Konings van West-Vlaanderen, werd een strafonderzoek geopend en werd bevolen het schip naar de Belgische territoriale wateren af te leiden. Het verder onderzoek van eventuele inbreuken op het Belgische scheepvaartwetboek is momenteel bezig. Het federaal parket werkt hiervoor nauw samen met het parket van West-Vlaanderen, de scheepvaartpolitie en het directoraat-generaal Navigatie.

Het federaal parket zegt dat voorlopig hierover geen verdere informatie kan worden verstrekt.

Operatie Blue Intruder

