Hilariteit en overleg

De blauwe muur in het centrum van de gemeente gaf bij de inwoners heel wat gemengde gevoelens en hilariteit. Vincent Lafaut toverde het in een foto om tot een nieuwe IKEA -shop. Anderen noemden het pand het nieuwe open VLD-lokaal en bepaalden merkten op dat er nu wel veel blauw op straat was.

Vóór de zomer zaten de dienst omgeving van de gemeente Kuurne, de politiezone Vlas en architect Goedefroo samen. Er werd een oplossing voorgesteld die conform was met de vergunning. De panelen werden verminderd in aantal zodat heel wat vensters terug vrij kwamen. Hiermee werd het esthetisch mooier en functioneel want opnieuw optimale ontvangst. De panelen werden nu gelakt in de juiste kleuren. En er werd beslist de overige panelen te integreren in het gebouw van de politiezone Vlas in Kortrijk.

Panelen van een politiekantoor

De korpschef van de politiezone Vlas Filip Devriendt : “Het plaatsen van dergelijke panelen heeft vooral tot doel om de look en feel te verbeteren t.o.v. de burger. Het is ook de bedoeling om de politiepost qua uitzicht af te stemmen met het hoofdcommissariaat in Kortrijk. Zonder panelen is de politiepost in Kuurne bijna onherkenbaar als je daar voorbij wandelt of rijdt. Dat kan de bedoeling niet meer zijn. Daarom wilden we hier verandering in brengen. De politiepost moet in het oog springen en dynamiek uitstralen. Het plaatsen van panelen, in het typische lichtblauw van de lokale politie, samen met een duidelijke vermelding van het woord politie en het politielogo, is ideaal om meer op te vallen en de burger een gevoel van veiligheid en vertrouwen te geven.”

Smaken en kleuren

Burgemeester Benoit is tevreden: “ Circulariteit ten top want geen enkel paneel gaat verloren door hergebruik. En over smaken en kleuren valt te discussiëren. Maar het is nu conform de vergunning. Bovendien functioneel en esthetisch in harmonie met het gebouw.”