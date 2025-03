Er moest wel iets gebeuren, want met een uithangbord alleen was het niet duidelijk dat er een politiepost in Kuurne is.

“In Kortrijk hebben we een groot commissariaat dat duidelijke blauwe accenten heeft. Het was duidelijk de bedoeling van zowel de burgemeester als de korpschef dat we hier ook die visibiliteit, die zichtbaarheid, die herkenbaarheid zouden laten terugkomen in het lokale politiegebouw in Kuurne”, zegt Thomas Detavernier van politiezone Vlas.

Door het voorval weet iedereen nu in elk geval wel waar de lokale politiepost in Kuurne gevestigd is.