Toen het huis en de stallen van veehandelaar Ewoud Vandenbroele in Noordschote dreigden onder te lopen, ontstond er een spontane samenwerking om het ergste te voorkomen. Met het water dat kniehoogte bereikte, werkten broers Ewoud en Jelle Vandenbroele samen om het bedrijf en het huis te redden. "Het was even spannend, maar we hebben de dam weten te behouden en alles onder controle gekregen", aldus Ewoud.

De afgelopen week was een kwestie van overleven. Dit gebied aan de rand van het kanaal Ieper-IJzer, waar al generaties lang veehandelaren actief zijn geweest, had nog nooit eerder onder water gestaan. Gelukkig kon dankzij de solidaire steun van vrienden en collega's een ramp worden voorkomen.