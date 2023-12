"Het zijn de mensen die de taal niet spreken, ofwel weinig aandacht besteden aan goede medische gezondheid", zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits.

"Weinig naar de huisarts gaan, mensen ook die heel kwetsbaar zijn, in armoede leven. En dat is problematisch. We zien dat wie wel deelneemt een veel grotere kans heeft om kanker in een heel vroegtijdig stadium ontdekt te krijgen. Terwijl bij mensen die niet deelnemen het vaak veel later is als de kanker wordt ontdekt, en dan zijn de behandelkansen, de overlevingskansen een stuk kleiner."