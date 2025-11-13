Aanmelden
Nieuws
Houthulst

Nog meer huis­zoe­kin­gen in onder­zoek naar thuisverpleegster

Thuisverpleging

Er hebben woensdag nog extra huiszoekingen plaatsgevonden in het onderzoek naar sociale fraude door een thuisverpleegster uit Houthulst. Dat meldt het Auditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen.

In Houthulst vond maandag een gerechtelijke actie plaats bij de zelfstandige thuisverpleegster. Ze zou fictieve prestaties hebben laten uitbetalen door de ziekenfondsen. De verpleegster werd aangehouden, haar partner werd vrijgelaten onder voorwaarden. 

Woensdag vonden nog extra huiszoekingen plaats binnen datzelfde onderzoek. "In het belang van het onderzoek zullen wij hierover momenteel geen verdere inlichtingen of commentaar geven", aldus het arbeidsauditoraat.

Frank Vandenbroucke 2025
Nieuws

Minister na fraude in Houthulst: "Volgend jaar toepassing plafond op aantal huisbezoeken thuisverpleegkundige"
De redactie
Fraude thuisverpleegkundige Houthulst

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Thuisverpleging

Thuisverpleegkundigen reageren verontwaardigd: "wie dit doet, moet geschrapt worden"
Thuisverpleging

Fraude Houthulst : "Beroepsgroep onterecht in negatief daglicht," zegt beroepsvereniging
Verpleegkundige stock

Fraude Houthulst : N-VA wil hoorzitting over RIZIV
Frank Vandenbroucke 2025

Minister na fraude in Houthulst: "Volgend jaar toepassing plafond op aantal huisbezoeken thuisverpleegkundige"
Vlag Vlaams Belang

Fraude Houthulst : Betrokken gemeenteraadslid geschorst als lid Vlaams Belang
Luxewagens eigen
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Aanmelden