In Houthulst vond maandag een gerechtelijke actie plaats bij de zelfstandige thuisverpleegster. Ze zou fictieve prestaties hebben laten uitbetalen door de ziekenfondsen. De verpleegster werd aangehouden, haar partner werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Woensdag vonden nog extra huiszoekingen plaats binnen datzelfde onderzoek. "In het belang van het onderzoek zullen wij hierover momenteel geen verdere inlichtingen of commentaar geven", aldus het arbeidsauditoraat.