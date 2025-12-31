De speurders pakten zelfstandig thuisverpleegkundige Stefanie Sander op, maar ook haar moeder, haar partner en een medewerkster werden gearresteerd. Bij de huiszoekingen werden zeventien luxevoertuigen, luxegoederen, onroerende goederen en cash geld in beslag genomen. Na verhoor werden het Vlaams Belang-gemeenteraadslid en haar partner voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om Sander aan te houden op verdenking van sociale fraude. Haar echtgenoot werd onder voorwaarden vrijgelaten.

Grote schaal

Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde Stefanie Sander op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Zelfstandige thuisverpleegkundigen moeten hun prestaties immers zelf doorgeven aan het RIZIV, waarna ze uitbetaald worden door het ziekenfonds van de patiënt in kwestie. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro's ten onrechte geïnd hebben.

Enkelband

Op 19 december vroeg meester Kris Vincke met succes om de verdachte onder elektronisch toezicht te plaatsen. Het arbeidsauditoraat ging echter in beroep tegen die beslissing van de Brugse raadkamer. Uiteindelijk oordeelde de Gentse KI vrijdag dat ze de gevangenis wel degelijk met een enkelband mocht verlaten. Die beslissing werd dinsdagochtend uitgevoerd. Sander blijft wel aangehouden, maar mag die voorhechtenis thuis met een enkelband uitzitten.