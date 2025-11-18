In het dossier van sociale fraude rond thuisverpleegkundige Stefanie Sander uit Houthulst beslist de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) vrijdag of de vrouw in de cel blijft. De Brugse raadkamer oordeelde twee weken geleden dat de vrouw de gevangenis kon verlaten met een enkelband, maar het arbeidsauditoraat ging daartegen in beroep.
In het kader van meerdere onderzoeken door de West-Vlaamse afdeling van het Gentse arbeidsauditoraat naar sociale fraude bij zelfstandige thuisverpleegkundigen vond op 17 november een gerechtelijke actie onder leiding van een Brugse onderzoeksrechter plaats. Tijdens de actie voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) in samenwerking met de inspectiediensten van het RIZIV meerdere huiszoekingen uit in de omgeving van Houthulst.
De speurders pakten zelfstandig thuisverpleegkundige Stefanie Sander (42) op, maar ook haar moeder, haar partner en een medewerkster. Bij de huiszoekingen werden ook elf luxewagens, zes dure motorfietsen, luxegoederen, onroerende goederen en cash geld in beslag genomen.
Tot 90 patiënten per dag
Na verhoor werden het Vlaams Belang-gemeenteraadslid en haar partner voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om Sander aan te houden op verdenking van sociale fraude. Haar echtgenoot werd onder voorwaarden vrijgelaten.
Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde Stefanie Sander op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro's ten onrechte geïnd hebben. In totaal beweerde ze tot negentig mensen per dag te behandelen. In dat kader moet ze voor feiten van de afgelopen jaren al 1,7 miljoen euro betalen aan het RIZIV.
Vandaag enkelband?
De raadkamer in Brugge oordeelde op 19 december dat de thuisverpleegkundige de gevangenis met een enkelband kon verlaten. Het arbeidsauditoraat tekende hoger beroep aan tegen de beslissing, waardoor Sander in de cel bleef.
De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist vandaag over de aanhouding. De beslissing tot elektronisch toezicht kan bevestigd worden maar de KI kan ook overgaan tot een vrijlating onder voorwaarden of verlenging van de aanhouding.