In het kader van meerdere onderzoeken door de West-Vlaamse afdeling van het Gentse arbeidsauditoraat naar sociale fraude bij zelfstandige thuisverpleegkundigen vond op 17 november een gerechtelijke actie onder leiding van een Brugse onderzoeksrechter plaats. Tijdens de actie voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) in samenwerking met de inspectiediensten van het RIZIV meerdere huiszoekingen uit in de omgeving van Houthulst.

De speurders pakten zelfstandig thuisverpleegkundige Stefanie Sander (42) op, maar ook haar moeder, haar partner en een medewerkster. Bij de huiszoekingen werden ook elf luxewagens, zes dure motorfietsen, luxegoederen, onroerende goederen en cash geld in beslag genomen.