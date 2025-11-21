De raadkamer in Brugge beslist vanmorgen over de verdere aanhouding van thuisverpleegster Stefanie Sander (42) uit Houthulst. Zij zit in de cel op verdenking van sociale fraude. De zelfstandig thuisverpleegster liet volgens het arbeidsauditoraat fictieve prestaties uitbetalen door de ziekenfondsen.
Op maandag 17 november voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) in samenwerking met de inspectiediensten van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) meerdere huiszoekingen uit in de omgeving van Houthulst. De speurders pakten zelfstandig thuisverpleegkundige Stefanie Sander (42) op, maar ook haar moeder, haar partner en een medewerkster werden gearresteerd. Bij de huiszoekingen werden ook 17 luxevoertuigen, luxegoederen, onroerende goederen en cash geld in beslag genomen. Na verhoor werden het Vlaams Belang-gemeenteraadslid en haar partner voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om Sander aan te houden op verdenking van sociale fraude. Haar echtgenoot werd onder voorwaarden vrijgelaten.
Miljoenen euro's ten onrechte geïnd
Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde Stefanie Sander op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Zelfstandige thuisverpleegkundigen moeten hun prestaties immers zelf doorgeven aan het RIZIV, waarna ze uitbetaald worden door het ziekenfonds van de patiënt in kwestie. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro's ten onrechte geïnd hebben. "Dergelijke praktijken ondermijnen het Belgische sociaal stelsel en de sociale bescherming die in België geboden wordt. De welvaartsstaat komt hierdoor nog meer onder druk te staan. Het is dan ook belangrijk om deze wanpraktijken aan te pakken", benadrukt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.
De raadkamer beslist vandaag of Sander de cel mag verlaten. Ze kan ook voorwaarden opgelegd krijgen of naar huis gestuurd worden met een enkelband.