Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde Stefanie Sander op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Zelfstandige thuisverpleegkundigen moeten hun prestaties immers zelf doorgeven aan het RIZIV, waarna ze uitbetaald worden door het ziekenfonds van de patiënt in kwestie. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro's ten onrechte geïnd hebben. "Dergelijke praktijken ondermijnen het Belgische sociaal stelsel en de sociale bescherming die in België geboden wordt. De welvaartsstaat komt hierdoor nog meer onder druk te staan. Het is dan ook belangrijk om deze wanpraktijken aan te pakken", benadrukt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.