Stefanie Sander zou prestaties aangegeven hebben die niet zijn gepresteerd of ze schaalde die prestaties te hoog in. Ze zou zo tot twee miljoen inkomsten onterecht geïnd hebben. De zelfstandig thuisverpleegkundige werd dinsdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en die liet haar aanhouden. Er werden ook 17 luxevoertuigen, luxegoederen, onroerende goederen en cash geld in beslag genomen. Haar partner is intussen vrijgelaten onder voorwaarden.

De vrouw was ook gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Houthulst, maar die partij heeft haar intussen geschorst.