Minister Vandenbroucke bezorgde het parlement de tijdlijn, nadat hij donderdagmiddag in de Kamer aan de tand werd gevoeld door de oppositie, maar ook door sommige partijen in zijn eigen meerderheid. Zo vroeg Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA) hoe het mogelijk was dat het Riziv en de minister niet eerder opgetreden hadden. Vandenbroucke beet van zich af en antwoordde dat het Riziv al meteen was opgetreden in 2017, maar dat het instituut beperkte middelen heeft. "Wilt u de wapens tegen dit soort diefstal sterker maken of niet?", zo pareerde hij de kritiek van de parlementsleden.