17 luxevoertuigen in beslag en 4 arrestaties: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude
In de regio Houthulst zijn maandag meerdere huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar mogelijke sociale fraude bij een zelfstandige thuisverpleegkundige. Vier personen werden opgepakt en dure luxegoederen zoals 17 luxevoertuigen zijn in beslag genomen. De verdachte thuisverpleegkundige (42) is raadslid van het Vlaams Belang in de gemeente Houthulst.
De gerechtelijke actie van maandag gebeurde op vraag van het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen, en onder leiding van een onderzoeksrechter. De Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen voerde de huiszoekingen uit, samen met inspecteurs van het RIZIV.
Vier arrestaties & onder meer 17 luxevoertuigen in beslag genomen
Bij de actie werden een zelfstandig thuisverpleegkundige (42), haar moeder, haar partner en een medewerkster gearresteerd. De verpleegkundige en haar partner worden vandaag voorgeleid. In totaal nam de politie 17 luxevoertuigen, diverse luxegoederen, onroerend goed en cash geld in beslag. De verpleegkundige is ook actief in de lokale politiek. Ze is gemeenteraadslid van het Vlaams Belang.
Het onderzoek richt zich op fictieve of foutief ingeschatte prestaties die zouden zijn doorgerekend aan ziekenfondsen. “Wanneer prestaties worden aangerekend die nooit zijn geleverd, gaat het om sociale fraude ten nadele van de hele maatschappij,” zegt een woordvoerder van het arbeidsauditoraat. Volgens het RIZIV kunnen zulke praktijken oplopen “tot miljoenen euro aan onterecht uitgekeerde vergoedingen”.
Onderzoeksrechter beslist over verdere aanhouding
De speurders benadrukken dat dergelijke fraude het sociaal stelsel onder druk zet.
"De gevolgen voor de maatschappij zijn bijzonder ernstig: dergelijke handelswijzen laten de ten onrechte geïnde bedragen oplopen tot in de miljoenen euro. Dergelijke praktijken ondermijnen het Belgische sociaal stelsel en de sociale bescherming die in België geboden wordt. De welvaartsstaat komt hierdoor nog meer onder druk te staan. Het is dan ook belangrijk om deze wanpraktijken aan te pakken", zegt het arbeidsauditoraat.
De onderzoeksrechter beslist in de komende dagen of de verpleegkundige en haar partner aangehouden blijven. Het verdere onderzoek moet duidelijk maken of er effectief sprake is van sociale fraude.