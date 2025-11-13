Bij de actie werden een zelfstandig thuisverpleegkundige (42), haar moeder, haar partner en een medewerkster gearresteerd. De verpleegkundige en haar partner worden vandaag voorgeleid. In totaal nam de politie 17 luxevoertuigen, diverse luxegoederen, onroerend goed en cash geld in beslag. De verpleegkundige is ook actief in de lokale politiek. Ze is gemeenteraadslid van het Vlaams Belang.

Het onderzoek richt zich op fictieve of foutief ingeschatte prestaties die zouden zijn doorgerekend aan ziekenfondsen. “Wanneer prestaties worden aangerekend die nooit zijn geleverd, gaat het om sociale fraude ten nadele van de hele maatschappij,” zegt een woordvoerder van het arbeidsauditoraat. Volgens het RIZIV kunnen zulke praktijken oplopen “tot miljoenen euro aan onterecht uitgekeerde vergoedingen”.