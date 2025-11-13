In Houthulst zijn een zelfstandige thuisverpleegster, haar partner, haar moeder en een medewerkster opgepakt. De vrouw zou fictieve prestaties hebben laten uitbetalen door de ziekenfondsen. De schade liep op tot in de miljoenen euro. Er werden liefst zeventien 17 luxevoertuigen, luxegoederen, onroerende goederen en cash geld in beslag genomen.

De thuisverpleegster is raadslid voor het Vlaams Belang. "Wij zijn ontdaan door de feiten en distantiëren ons hier volledig van. Uiteraard kan sociale fraude op geen enkele manier door de beugel", zegt de partij in een officiële reactie.

"Zodra wij op de hoogte werden gesteld, hebben wij de persoon in kwestie onmiddellijk geschorst als lid. Deze persoon kan dus niet langer namens ons spreken. Wij starten de interne procedure op, waarbij de uitkomst van het gerechtelijk onderzoek wordt afgewacht", aldus nog Vlaams Belang.