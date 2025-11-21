Thuisverpleegkundige Stefanie Sande kwam vanmorgen rond half negen al aan bij de raadkamer in Brugge, in de hoop dat die haar zou vrijlaten. Ze staat onder elektronisch toezicht sinds een paar weken en kan dus niet gaan en staan waar ze wil. Maar de raadkamer vindt vrijlating niet aan de orde, blijkt vanmorgen, in het belang van het onderzoek.

De fraude waarvan de vrouw van 43 verdacht is, is niet min. Ze zou Het RIZIV voor zo'n 1,7 miljoen euro opgelicht hebben. Sander zat anderhalve maand in de cel. Sinds begin deze maand kon ze met een enkelband naar huis, ze pronkte daarmee ook op sociale media.

