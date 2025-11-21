6°C
Thuisverpleegkunde en voormalig Vlaams Belang-raadslid Stefanie Sander uit Houthulst moet voorlopig nog haar enkelband aanhouden. Ze zit haar voorlopige hechtenis dus verder thuis uit. Dat heeft de raadkamer beslist. Sander wordt ervan verdacht de sociale zekerheid voor miljoenen te hebben opgelicht door valse prestaties in te dienen.

Thuisverpleegkundige Stefanie Sande kwam vanmorgen rond half negen al aan bij de raadkamer in Brugge, in de hoop dat die haar zou vrijlaten. Ze staat onder elektronisch toezicht sinds een paar weken en kan dus niet gaan en staan waar ze wil. Maar de raadkamer vindt vrijlating niet aan de orde, blijkt vanmorgen, in het belang van het onderzoek.

De fraude waarvan de vrouw van 43 verdacht is, is niet min. Ze zou Het RIZIV voor zo'n 1,7 miljoen euro opgelicht hebben. Sander zat anderhalve maand in de cel. Sinds begin deze maand kon ze met een enkelband naar huis, ze pronkte daarmee ook op sociale media.

Stefanie sander 2
Nieuws

Thuisverpleegster Stefanie Sander krijgt dan toch een enkelband, en mag gevangenis straks verlaten

De thuisverpleegkundige hield er een erg flamboyante levensstijl op na. Bij huiszoekingen zijn onder meer 17 luxevoertuigen in beslag genomen.

De redactie
Fraude thuisverpleegkundige Houthulst

