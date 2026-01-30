Stefanie Sander (43) dan toch niet vrij zonder enkelband, arbeidsauditoraat gaat in beroep
Thuisverpleegkundige Stefanie Sander uit Houthulst moet dan toch haar enkelband aanhouden. De raadkamer in Brugge had haar vanmorgen vrijgelaten onder voorwaarden. Maar het Arbeidsauditoraat heeft intussen hoger beroep aangetekend. Dat betekent dat de verdachte tot aan de zitting van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling onder elektronisch toezicht blijft. Stefanie Sander wordt verdacht van grootschalige oplichting. Ze zou de sociale zekerheid voor miljoenen hebben opgelicht door valse prestaties in te dienen. Het onderzoek loopt nog volop.
Kris Vincke, advocaat Stefanie Sander was vanmorgen nog hoopvol: “De raadkamer heeft ons verzoek ingewilligd om haar vrij te laten onder voorwaarden. De kamer vond, gezien de stand van het onderzoek en de duurtijd dat het nog zal innemen, niet wenselijk om haar nog met een enkelband thuis te laten zitten. Naar mediadruk toe, als zij volledig in vrijheid is, wordt zij minder een schietschijf. Wij juichen dat toe. Ik hoop dat ze nu tot rust kan komen, dat ze alles goed bekijkt wat ze met haar leven wil aanvatten.”
Als ze effectief ging vrijkomen, zou Sander zich aan enkele voorwaarden moeten houden, onder meer geen contact met ex-patiënten en werknemers, en een mediaverbod. Volgens haar advocaat is de financiële situatie in het gezin van de ex-thuisverpleegster allesbehalve rooskleurig. Door het onderzoek naar fraude bij het RIZIV is beslag gelegd op alle bezittingen. “Naar mijn mening zijn die mensen aan de rand van de maatschappij beland, en voor een stuk maatschappelijk dood. Zij raken nergens nog aan een bankrekening. De bank heeft alle rekeningen opgezegd. Ook van de vennootschappen. Dat wordt echt een kluwen. De groeipremie, het kindergeld, kan niet meer gestort worden. Ze liggen droog wat inkomsten betreft. Dat is niet vol te houden. Het is beter dat zo iemand niet meer onder elektronisch toezicht staat, maar in vrijheid kan zoeken naar oplossingen.”
Nooit meer thuisverpleegster
Eén ding staat vast: Stefanie Sander zal nooit meer zelfstandig thuisverpleegster zijn. “Haar erkenning bij het RIZIV is ze kwijt en ze zou ook geen thuisverpleegster meer willen zijn. Misschien wil ze nog werken als gewoon verpleegster. Ze heeft daar de kwaliteiten voor. Maar het zal niet makkelijk zijn om te solliciteren en een job te vinden.”
Geen auto meer
Stefanie Sander heeft ook geen eigen wagen meer, ze verliet vanmiddag de rechtbank als passagier in een bescheiden stadsauto. Toen wist ze nog niet dat het Arbeidsauditoraat in beroep zou gaan en dat haar enkelband dus voorlopig aanblijft.