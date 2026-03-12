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Houthulst

Step­ha­nie San­der duikt terug op in gemeenteraad

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Stephanie Sander, de thuisverpleegster die verdacht wordt van fraude, is gisteren voor het eerste weer naar de gemeenteraad gegaan. Ze vertegenwoordigt er niet langer het Vlaams Belang, maar zetelt als onafhankelijke.

Sander nam niet echt het woord, maar stemde met alles mee. Het is haar volste recht en zelfs haar plicht om hier aanwezig te zijn, zegt burgemeester Jeroen Vandromme.

Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde Stefanie Sander op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro's ten onrechte geïnd hebben. In totaal beweerde ze tot negentig mensen per dag te behandelen. In dat kader moet ze voor feiten van de afgelopen jaren al 1,7 miljoen euro betalen aan het RIZIV. Sinds maart is ze vrij onder voorwaarden.

Stefanie sander 2
Nieuws

Thuisverpleegkundige die verdacht wordt van fraude, moet geen enkelband meer dragen
Redactie
Fraude thuisverpleegkundige Houthulst

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