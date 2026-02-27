Thuisverpleegkundige die verdacht wordt van fraude, moet geen enkelband meer dragen
In het dossier van sociale fraude rond thuisverpleegkundige Stefanie Sander uit Houthulst heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist dat de vrouw niet langer aangehouden blijft onder elektronisch toezicht. Ze wordt vrijgelaten onder voorwaarden.
De Brugse raadkamer had twee weken geleden ook al geoordeeld dat de vrouw geen enkelband meer moest dragen, maar het arbeidsauditoraat had daartegen beroep aangetekend.
In het kader van meerdere onderzoeken door de West-Vlaamse afdeling van het Gentse arbeidsauditoraat naar sociale fraude bij zelfstandige thuisverpleegkundigen vond op 17 november een gerechtelijke actie onder leiding van een Brugse onderzoeksrechter plaats. Tijdens de actie voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) in samenwerking met de inspectiediensten van het RIZIV meerdere huiszoekingen uit in de omgeving van Houthulst.
Verdacht van 'fraude op grote schaal'
De speurders pakten zelfstandig thuisverpleegkundige Stefanie Sander (42) op, maar ook haar moeder, haar partner en een medewerkster. Bij de huiszoekingen werden ook elf luxewagens, zes dure motorfietsen, luxegoederen, onroerende goederen en cash geld in beslag genomen. Na verhoor werden het Vlaams Belang-gemeenteraadslid en haar partner voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om Sander aan te houden op verdenking van sociale fraude. Haar echtgenoot werd onder voorwaarden vrijgelaten.
Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde Stefanie Sander op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro's ten onrechte geïnd hebben. In totaal beweerde ze tot negentig mensen per dag te behandelen. In dat kader moet ze voor feiten van de afgelopen jaren al 1,7 miljoen euro betalen aan het RIZIV.