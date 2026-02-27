De Brugse raadkamer had twee weken geleden ook al geoordeeld dat de vrouw geen enkelband meer moest dragen, maar het arbeidsauditoraat had daartegen beroep aangetekend.

In het kader van meerdere onderzoeken door de West-Vlaamse afdeling van het Gentse arbeidsauditoraat naar sociale fraude bij zelfstandige thuisverpleegkundigen vond op 17 november een gerechtelijke actie onder leiding van een Brugse onderzoeksrechter plaats. Tijdens de actie voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) in samenwerking met de inspectiediensten van het RIZIV meerdere huiszoekingen uit in de omgeving van Houthulst.