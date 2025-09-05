De verpleegster waarvan sprake zag elke dag 80 tot 90 patiënten, sommige zelfs meermaals per dag, laat Vandenbroucke weten. Terwijl de meest actieve thuisverpleegkundigen aan een maximum van 20 komen. Sinds 2024 is het wettelijk mogelijk om aanrekenplafonds in te voeren en dat zal volgend jaar ook gebeuren.

Daarnaast wordt de mogelijkheid wettelijk verankerd om in zware gevallen het RIZIV-nummer tijdelijk te schorsen, wat betekent dat de zorgverlener niet meer zal kunnen factureren aan de ziekteverzekering. Momenteel wordt immers vastgesteld dat sommige zorgverleners de opgelegde boete gewoon betalen en daarna doorgaan met onterechte prestaties aanrekenen.

