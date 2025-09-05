6°C
Nieuws
Houthulst

Minis­ter na frau­de in Hout­hulst: Vol­gend jaar pla­fond op aan­tal huis­be­zoe­ken thuisverpleegkundige”

Frank Vandenbroucke 2025

Foto Belga

Vanaf volgend jaar wordt een plafond van kracht op het aantal patiënten dat een thuisverpleegkundige per dag kan aanrekenen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

In Houthulst vond maandag een gerechtelijke actie plaats bij een zelfstandige thuisverpleegster. Ze zou fictieve prestaties hebben laten uitbetalen door de ziekenfondsen. De verpleegster, haar partner, haar moeder en een medewerkster werden opgepakt.

80 tot 90 patiënten

De verpleegster waarvan sprake zag elke dag 80 tot 90 patiënten, sommige zelfs meermaals per dag, laat Vandenbroucke weten. Terwijl de meest actieve thuisverpleegkundigen aan een maximum van 20 komen. Sinds 2024 is het wettelijk mogelijk om aanrekenplafonds in te voeren en dat zal volgend jaar ook gebeuren.

Daarnaast wordt de mogelijkheid wettelijk verankerd om in zware gevallen het RIZIV-nummer tijdelijk te schorsen, wat betekent dat de zorgverlener niet meer zal kunnen factureren aan de ziekteverzekering. Momenteel wordt immers vastgesteld dat sommige zorgverleners de opgelegde boete gewoon betalen en daarna doorgaan met onterechte prestaties aanrekenen.

Luxewagens eigen
Nieuws

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden

Identiteitskaart inlezen

Thuisverpleegkundigen zullen ook bij elke verstrekking de identiteitskaart van hun patiënt moeten inlezen. De patiënten worden op de hoogte gehouden van prestaties die op hun naam worden aangerekend, zodat ze zelf ingelicht zijn bij mogelijke fraude.

Tot slot worden ook de ziekenfondsen geresponsabiliseerd om fraude tegen te gaan. Dat gaat in stappen. Volgend jaar moeten ze voor 25 miljoen euro fraude opsporen en tegen 2029 stijgt dat tot 100 miljoen euro. Als ze dat niet halen, wordt het geld ingehouden op hun eigen toelage.

Belga
