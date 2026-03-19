Antoine Bekaert richtte in april 1984 een zogenaamde Stiftung op in Liechtenstein. Bij zijn overlijden in maart 1990 werd dat vermogen niet aangegeven. Na de ontbinding van die stichting werd het geld in 2010 herbelegd in levensverzekeringen in Luxemburg. Uiteindelijk werd het geld naar België gerepatrieerd, waarna Leon Bekaert acht miljoen euro onder zijn kinderen verdeelde. In maart 2019 maakte de bank echter alsnog een melding bij de Cel voor ­Financiële Informatieverwerking (CFI).

Witwassen

Volgens het openbaar ministerie is er sprake van witwassen, omdat het geld afkomstig was uit successiefraude. Ondergeschikt werd opgemerkt dat de beklaagden minstens de uitkeringen hadden moeten aangeven. In die omstandigheden vorderde de procureur tien maanden gevangenisstraf met uitstel en twee miljoen euro boete voor Leon Bekaert uit Damme. Anne Bekaert uit Aalter riskeerde dezelfde celstraf en 320.000 euro boete. Daarnaast vorderde het OM respectievelijk 3,2 milljoen en 478.000 euro verbeurdverklaring.

Recht op eerlijk proces geschonden

De verdediging vroeg met succes om de strafvordering onontvankelijk te verklaren. "Door het tijdsverloop kunnen wij onze verdediging niet meer voeren", aldus meester Dave van Moppes.

Volgens de rechter werden het recht op een eerlijk proces en de rechten van verdediging immers geschonden. In het vonnis werd opgemerkt dat er geen onderzoek werd gevoerd naar de vermeende successiefraude, terwijl de verdediging daar wel op had aangedrongen. Door het tijdsverloop kunnen de beklaagden bepaalde documenten zelf onmogelijk nog voorleggen. In dat kader wierp de rechter op dat de verdediging nochtans al het mogelijke deed om de zaak zelf te onderzoeken, bijvoorbeeld door specialisten aan te stellen.