Op maandag 17 november voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie in samenwerking met de inspectiediensten van het RIZIV meerdere huiszoekingen uit in de omgeving van Houthulst. De speurders pakten zelfstandig thuisverpleegkundige Stefanie Sander (42) op, maar ook haar moeder, haar partner en een medewerkster werden gearresteerd.

Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde de thuisverpleegkundige op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Zelfstandige thuisverpleegkundigen moeten hun prestaties immers zelf doorgeven aan het RIZIV, waarna ze uitbetaald worden door het ziekenfonds van de patiënt in kwestie. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro's ten onrechte geïnd hebben.