Twee zorgkundigen uit entourage van sjoemelende thuisverpleegster verhoord
In het onderzoek naar sociale fraude bij een thuisverpleegkundige uit Houthulst zijn vorige week ook zorgkundigen verhoord. Dat bevestigt de advocate van een van de zorgkundigen. Het arbeidsauditoraat geeft voorlopig geen bijkomende informatie vrij over het dossier rond Stefanie Sander (42).
Op maandag 17 november voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie in samenwerking met de inspectiediensten van het RIZIV meerdere huiszoekingen uit in de omgeving van Houthulst. De speurders pakten zelfstandig thuisverpleegkundige Stefanie Sander (42) op, maar ook haar moeder, haar partner en een medewerkster werden gearresteerd.
Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde de thuisverpleegkundige op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Zelfstandige thuisverpleegkundigen moeten hun prestaties immers zelf doorgeven aan het RIZIV, waarna ze uitbetaald worden door het ziekenfonds van de patiënt in kwestie. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro's ten onrechte geïnd hebben.
"Ze voerde gewoon haar opdrachten uit"
De speurders voerden op woensdag 19 november nog bijkomende huiszoekingen uit in de entourage van Sander. Zo werden twee zorgkundigen uit hetzelfde samenwerkingsverband gearresteerd. Na verhoor werd niemand voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
Volgens meester Virginie Cottyn was haar cliënte niet van enig gesjoemel op de hoogte. "Ze voerde gewoon haar opdrachten uit", klinkt het. Daarnaast merkt de advocate op dat de zorgkundige dinsdag zelf al contact zocht met de politie, maar de volgende ochtend toch plots uit haar bed werd gelicht.