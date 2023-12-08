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Oostende Brugge Roeselare Kortrijk

Nog geen dui­de­lijk­heid over ver­hui­zing VDAB-sites, maar gebou­wen moe­ten dag en nacht gebruikt worden”

Lamont demir

Er is nog geen duidelijkheid over de geplande verhuizingen binnen de VDAB-sites. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) geantwoord aan Tom Lamont (Vlaams Belang) uit Oostende. "Maar zeker is wel dat de meeste gebouwen na vijf uur leeg staan: dat moet veranderen," zegt Demir.

Er lopen gesprekken met allerlei partners om sites te delen, per provincie zou VDAB één zogenoemde 'mastersite' krijgen. Voor onze provincie zou die in Roeselare komen. Het gonst intussen van de geruchten dat VDAB-kantoren zoals dat in Oostende dan zouden sluiten. Maar daarover is dus nog geen beslissing over.

“We werken naar één mastercampus per provincie, zoals die van Roeselare," zegt Demir. "In dat kader stellen we de VDAB-gebouwen al ter beschikking van werk- en opleidingscentra zoals CVO’s, Syntra, of sectorpartners.” Nu staan de VDAB-gebouwen er te vaak ongebruikt bij zegt de minister. “Als je het mij vraagt moeten die sites gedeeld worden: na vijf uur is alles altijd gesloten, daar moet meer op ingezet worden.”

"Verschillen per regio zijn belangrijk"

Demir gaf de uitleg na een vraag van Vlaams parlementslid Tom Lamont (Vlaams Belang) uit Oostende. “Ik hoor voorlopig wel niets over de regionale werkloosheidsverschillen,” zegt Lamont. “Dat heeft een grote impact op bepaalde steden en gemeenten dus ik hoop dat de minister daar oog voor heeft.” Daar is Demir duidelijk over: “Parameters zoals werkloosheid nemen we zeker mee,” zegt Demir.

De redactie
VDAB

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