Er lopen gesprekken met allerlei partners om sites te delen, per provincie zou VDAB één zogenoemde 'mastersite' krijgen. Voor onze provincie zou die in Roeselare komen. Het gonst intussen van de geruchten dat VDAB-kantoren zoals dat in Oostende dan zouden sluiten. Maar daarover is dus nog geen beslissing over.

“We werken naar één mastercampus per provincie, zoals die van Roeselare," zegt Demir. "In dat kader stellen we de VDAB-gebouwen al ter beschikking van werk- en opleidingscentra zoals CVO’s, Syntra, of sectorpartners.” Nu staan de VDAB-gebouwen er te vaak ongebruikt bij zegt de minister. “Als je het mij vraagt moeten die sites gedeeld worden: na vijf uur is alles altijd gesloten, daar moet meer op ingezet worden.”

