In 2025 telde West-Vlaanderen 49.000 openstaande vacatures. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. In vergelijking met 2024 gaat het om een daling met vijf procent. Eind vorig jaar stonden in de provincie nog 8.600 vacatures open.

De verdeling van de jobaanbiedingen verschilt wel sterk per regio. Ruim de helft van alle West-Vlaamse vacatures noteert VDAB in de arrondissementen Brugge en Kortrijk. Roeselare volgt met 17 procent, maar kende tegelijk de grootste terugval: daar daalde het aantal vacatures met een kwart. Ook in het arrondissement Veurne was er een duidelijke daling, met 12 procent minder jobaanbiedingen.