West-Vlaamse vacatures dalen licht, Brugge en Kortrijk blijven koplopers
© Belga
In West-Vlaanderen zijn vorig jaar bijna 49.000 vacatures bij VDAB gemeld. Dat zijn er vijf procent minder dan een jaar eerder. Binnen de provincie zijn de verschillen groot: vooral Brugge en Kortrijk blijven sterke jobregio’s, terwijl het aantal vacatures in onder meer Roeselare en Veurne duidelijk terugviel.
In 2025 telde West-Vlaanderen 49.000 openstaande vacatures. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. In vergelijking met 2024 gaat het om een daling met vijf procent. Eind vorig jaar stonden in de provincie nog 8.600 vacatures open.
De verdeling van de jobaanbiedingen verschilt wel sterk per regio. Ruim de helft van alle West-Vlaamse vacatures noteert VDAB in de arrondissementen Brugge en Kortrijk. Roeselare volgt met 17 procent, maar kende tegelijk de grootste terugval: daar daalde het aantal vacatures met een kwart. Ook in het arrondissement Veurne was er een duidelijke daling, met 12 procent minder jobaanbiedingen.
Vraag stijgt wel
Die regionale cijfers kaderen in een bredere Vlaamse trend. Over heel Vlaanderen werden in 2025 in totaal 271.072 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB, tien procent minder dan het jaar voordien. “De vraag via uitzend- en selectiekantoren steeg wel”, klinkt het. Uitzendopdrachten namen toe met tien procent, terwijl wervings- en selectiekantoren een stijging van 13 procent noteerden.
Vooral in de zakelijke dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening en het onderwijs werden veel vacatures rechtstreeks gemeld. Drie op de vier vacatures boden vast werk aan. In zes op de tien gevallen zochten werkgevers naar midden- of hooggeschoolde profielen, een aandeel dat vergelijkbaar is met dat van 2024.