Tien jaar geleden werden er bij de VDAB 65 gevallen van agressie geregistreerd, vandaag zijn dat er al 440. Volgens Vlaams minister van Werk Zuhal Demir maakt de beperking van de werkloosheid in de tijd de situatie nog dringender.

Wanneer een medewerker op de noodknop drukt, wordt er meteen een alarm gestuurd naar de gsm’s van collega’s in hetzelfde kantoor. Het noodsignaal stopt pas als twee collega’s bevestigen dat alles weer onder controle is. Als dat niet gebeurt, wordt het crisisteam automatisch verwittigd.