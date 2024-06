De horeca in Oostende is nu op zoek 75 jobstudenten, maar de uitbaters vrezen dat er een groot tekort aan personeel zal ontstaan op piekmomenten in de zomer. En dan is het misschien te laat om in te grijpen.

Annelies Van Daele van VDAB West-Vlaanderen: "We zien wel een piek de laatste maanden. Zo net voor de zomer is er altijd een stijging van de vacatures die bedrijven op de site van VDAB zetten, omdat ze massaal op zoek zijn naar jobstudenten, zeker in horeca, schoonmaak en verkoop aan onze kust.



Wat we wel aanbieden aan jobstudenten is hulp bij het opmaken van hun CV en sollicitatiebrief en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek."