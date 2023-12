Het politiegebouw is eigendom van de Regie der Gebouwen en ook zij geven een nieuwe invulling aan het gebouw. Achteraan het terrein willen ze een kleinschalig, gesloten detentiehuis voor zo’n 30 mensen oprichten. Bedoeling van het detentiehuis is om korte straffen opnieuw uit te voeren. Gedetineerden krijgen er de juiste begeleiding met het oog op hun re-integratie in de maatschappij.

"Een fenomeen waar veel centrumsteden mee te kampen hebben, is dat jonge criminelen telkens hervallen in strafbare feiten en veroordeling na veroordeling opstapelen. Om die spiraal te doorbreken, voeren we eindelijk de korte straffen uit en investeren we in detentiehuizen. Dat deze aanpak werkt, zien we bijvoorbeeld in Kortrijk. Veel veroordeelden vonden een job vanuit het detentiehuis en raakten zo op het rechte pad”, vertelt Paul Van Tichelt, minister van Justitie.

Naast de nieuwe invulling wordt ook de buitenzijde van het gebouw in een nieuw jasje gestoken. Zo wordt er bijvoorbeeld groenzone voorzien die toegankelijk zal zijn voor inwoners en passanten.