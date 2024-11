Maandagavond forceerden drie mannen een raam van het detentiehuis in Kortrijk. Daarna verdwenen ze in een auto die hen stond op te wachten. Door de ontsnapping verliezen de drie hun recht om terug te keren naar een detentiehuis en moeten ze hun straf verder uitzitten in een traditionele gevangenis. De man die zich aangaf, zit nu opgesloten in Brugge.