Veurne

Op zoek naar een job? VDAB brengt job­beurs naar Veurne

Veurne

In Veurne houdt VDAB vanmiddag een jobbeurs, onder het motto "VDAB komt naar je toe #Veurne”. Een twintigtal bedrijven staat er met hun openstaande vacatures.

“De jobbeurs in Veurne is dé kans om zonder drempels kennis te maken met bedrijven uit de buurt,” zegt schepen Ben Peperstraete. “Of je nu pas afgestudeerd bent, een nieuwe uitdaging zoekt of gewoon nieuwsgierig bent: hier ontdek je welke kansen er in onze regio op jou wachten.”

"Dynamisch ondernemingsklimaat"

Ook de stad Veurne ondersteunt het initiatief. “We zetten sterk in op een dynamisch ondernemingsklimaat,” zegt schepen van Economie Tijs Corneillie. “Dankzij deze jobbeurs brengen we bedrijven en werkzoekenden rechtstreeks met elkaar in contact.”

De jobbeurs is vanmiddag in Dienstencentrum De Zonnebloem.

VDAB

Nieuws

Nieuws
Nieuws
