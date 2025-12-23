Aanmelden
Nieuws

1 op 5 Vlaam­se werk­zoe­ken­den die uit­ke­ring dreig­de te ver­lie­zen, is aan het werk

VDAB

© Belga

Een vijfde van de werkzoekenden die begin dit jaar hun werkloosheidsuitkering dreigen te verliezen, heeft intussen een job. Dat blijkt uit een eerste meting van VDAB eind november. Het zijn wel vooral de jongeren die al werk hebben gevonden. De ouderen die al meer dan twintig jaar werkloos zijn, blijken moeilijker naar een job te leiden.

De federale regering besliste afgelopen zomer om werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken. Tussen 1 januari en 28 februari verliezen mensen die 20 jaar of langer werkzoekend zijn en jongeren met een inschakelingsuitkering als eersten hun uitkering. Vlaams minister van Werk Zuhal Demir vroeg VDAB om hen tijdig te contacteren en een ultiem aanbod richting werk te doen. 

18% aan het werk

Het gaat om 4.784 werkzoekenden. Voor 28 procent van hen is de stap naar werk voorlopig te groot door welzijns- of gezondheidsproblemen. Zij hebben nood aan ondersteuning door andere instanties die hen kunnen helpen om deze problemen aan te pakken. 

Voor de overige 3.433 werkzoekenden zette VDAB in op begeleiding, opleidingen, jobbeurzen en sollicitatieopdrachten. Eind november was 18 procent van deze groep aan het werk. Bij jongeren tussen 20 en 34 jaar loopt dat op tot 22 procent. Bij 50-plussers blijft het aandeel beperkt tot 6 procent.

"Niemand hoeft verloren te zijn"

“Dat we eind november al dit resultaat haalden, nog vóór uitkeringen wegvielen, geeft hoop. Het gaat bovendien om een eerste golf met bijzonder moeilijk te activeren profielen”, zegt minister Demir. “Deze cijfers bewijzen dat niemand verloren hoeft te zijn voor de arbeidsmarkt.”

“Deze cijfers bewijzen dat niemand verloren hoeft te zijn voor de arbeidsmarkt.”

Zuhal Demir, Vlaams minister van Werk

Volgens VDAB-topman Wim Adriaens werd alles op alles gezet. “Met intensieve begeleiding, opleidingen en jobbeurzen is één op vijf werkzoekenden uit een moeilijke doelgroep opnieuw aan het werk geraakt.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
VDAB Zuhal Demir

Meest gelezen

Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ledegem

Meerjarenplan Ledegem: (her)bouw van De Samenkomst en academie is groot project
Gevangenis brugge

Toezichtscommissies van gevangenissen roepen burgemeesters op om maatregelen te nemen tegen overbevolking
Snt4

Minister snoeit in middelen volwassenenonderwijs
Zuienkerke

Meerjarenplan Zuienkerke: gemeente investeert de komende zes jaar negen miljoen euro
Gevangenis brugge

Cipiers én gevangenisdirecties ontgoocheld over uitblijven maatregelen tegen overbevolking
20251223 samenwerking welszijnsvereniging

Poperinge, Heuvelland en Langemark-Poelkapelle bundelen krachten voor publieke ouderenzorg
Aanmelden