1 op 5 Vlaamse werkzoekenden die uitkering dreigde te verliezen, is aan het werk
© Belga
Een vijfde van de werkzoekenden die begin dit jaar hun werkloosheidsuitkering dreigen te verliezen, heeft intussen een job. Dat blijkt uit een eerste meting van VDAB eind november. Het zijn wel vooral de jongeren die al werk hebben gevonden. De ouderen die al meer dan twintig jaar werkloos zijn, blijken moeilijker naar een job te leiden.
De federale regering besliste afgelopen zomer om werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken. Tussen 1 januari en 28 februari verliezen mensen die 20 jaar of langer werkzoekend zijn en jongeren met een inschakelingsuitkering als eersten hun uitkering. Vlaams minister van Werk Zuhal Demir vroeg VDAB om hen tijdig te contacteren en een ultiem aanbod richting werk te doen.
18% aan het werk
Het gaat om 4.784 werkzoekenden. Voor 28 procent van hen is de stap naar werk voorlopig te groot door welzijns- of gezondheidsproblemen. Zij hebben nood aan ondersteuning door andere instanties die hen kunnen helpen om deze problemen aan te pakken.
Voor de overige 3.433 werkzoekenden zette VDAB in op begeleiding, opleidingen, jobbeurzen en sollicitatieopdrachten. Eind november was 18 procent van deze groep aan het werk. Bij jongeren tussen 20 en 34 jaar loopt dat op tot 22 procent. Bij 50-plussers blijft het aandeel beperkt tot 6 procent.
"Niemand hoeft verloren te zijn"
“Dat we eind november al dit resultaat haalden, nog vóór uitkeringen wegvielen, geeft hoop. Het gaat bovendien om een eerste golf met bijzonder moeilijk te activeren profielen”, zegt minister Demir. “Deze cijfers bewijzen dat niemand verloren hoeft te zijn voor de arbeidsmarkt.”
Volgens VDAB-topman Wim Adriaens werd alles op alles gezet. “Met intensieve begeleiding, opleidingen en jobbeurzen is één op vijf werkzoekenden uit een moeilijke doelgroep opnieuw aan het werk geraakt.”