Het gaat om 4.784 werkzoekenden. Voor 28 procent van hen is de stap naar werk voorlopig te groot door welzijns- of gezondheidsproblemen. Zij hebben nood aan ondersteuning door andere instanties die hen kunnen helpen om deze problemen aan te pakken.

Voor de overige 3.433 werkzoekenden zette VDAB in op begeleiding, opleidingen, jobbeurzen en sollicitatieopdrachten. Eind november was 18 procent van deze groep aan het werk. Bij jongeren tussen 20 en 34 jaar loopt dat op tot 22 procent. Bij 50-plussers blijft het aandeel beperkt tot 6 procent.