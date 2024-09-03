Het zonnige weer blijft ook dit weekend aanhouden en dat lokt veel toeristen naar de kust voor het verlengde weekend. De hotels zijn voor 90% volgeboekt en wie toch nog wil overnachten betaalt extreem hoge prijzen.

Daarnaast lokt het mooie weer ook veel dagjestoeristen naar zee, de NMBS zet daarom nog tot zondag tien extra treinen in richting kust, maar waarschuwt wel om de piekuren te vermijden. "Tussen 10u en 14u en voor de terugrit tussen 17u-20u zullen de treinen het drukst zijn, probeer dus buiten die uren te reizen", klinkt het.