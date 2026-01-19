Door de treinstaking geldt er een minimale dienstverlening, en dat vraagt extra voorbereiding van reizigers. Voor studenten die stipt op hun examen moeten zijn, is te laat komen geen optie.

“Ik ben met de auto gekomen omdat ik zeker op tijd wou zijn”, zegt Fien Eduware, studente kinesitherapie aan KU Leuven - Brugge. “Normaal neem ik de trein, maar er rijdt er nu maar één per uur. In de spits is het soms al moeilijk om erop te geraken, laat staan met een staking.”