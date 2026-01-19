Examenstress en spoorstaking: studenten moeten flexibel zijn om op tijd op examen te zijn
Door een spoorstaking rijden er de komende week minder treinen. Vooral studenten die examens hebben, ondervinden hinder. Aan het station van Brugge blijkt de impact op de eerste ochtend wel beperkter dan verwacht, al blijft de onzekerheid groot.
Door de treinstaking geldt er een minimale dienstverlening, en dat vraagt extra voorbereiding van reizigers. Voor studenten die stipt op hun examen moeten zijn, is te laat komen geen optie.
“Ik ben met de auto gekomen omdat ik zeker op tijd wou zijn”, zegt Fien Eduware, studente kinesitherapie aan KU Leuven - Brugge. “Normaal neem ik de trein, maar er rijdt er nu maar één per uur. In de spits is het soms al moeilijk om erop te geraken, laat staan met een staking.”
"Vandaag ben ik er geraakt, maar ik moest wel een vroege trein nemen om zeker op tijd te zijn.”
Ook Joeri Verleye, student industrieel ingenieur, vertrok vroeger dan normaal. “Het kan gebeuren dat een trein op het laatste moment geschrapt wordt. Vandaag ben ik er geraakt, maar ik moest wel een vroege trein nemen om zeker op tijd te zijn.”
Reisplanner
Na de vele stakingsdagen vorig jaar lijken pendelaars zich beter aan te passen. Veel reizigers volgen de situatie nauwgezet via de NMBS-reisplanner. “Als daar staat dat een trein rijdt, kan je er meestal van uitgaan dat die niet meer geschrapt wordt. Je moet die routeplanner echt goed in de gaten houden”, zegt student Thibault Bostyn.
In Brugge blijken maandagochtend toch heel wat treinen uit te rijden. Ook de NMBS bevestigt dat de hinder voorlopig beperkter is dan vooraf gevreesd. Voor de reizigers blijft een staking evenwel frustrerend. “Ik begrijp vaak waarom er gestaakt wordt en leef mee, maar het blijft moeilijk als je trein niet rijdt en je op tijd ergens moet zijn”, zegt reiziger Jan Dumoulin. “Ik vraag me soms af of er geen andere manieren zijn om te protesteren.”
De staking loopt nog de hele week. Verwacht wordt dat de hinder in de komende dagen kan toenemen.